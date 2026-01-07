Phobien vor Schlangen? Sind fehl am Platze. Zumindest wenn man in Sonneberg als Rettungskraft im Einsatz ist, sollte man ein Du auf Du mit den wechselwarmen Kriecher abkönnen, auch wenn sich einem die Nackenhaare sträuben. Denn: Gar nicht so selten stiften im Stadtgebiet Reptilien den Anlass zu einer Blaulichtfahrt. Punktuell finden solche Alarmrufe über den Umweg des Polizeireports im Nachgang auch Eingang in die Zeitung. So etwa am 1. Mai vergangenen Jahres, als Passanten eine rund ein Meter lange Schlange in der Köppelsdorfer Straße ausmachten.