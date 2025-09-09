Am 3. Oktober jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 35-Mal. Wie könnte man diesen historischen Tag besser zelebrieren, als reinzufeiern und bereits am Abend zuvor das ein oder andere Getränk zu sich zu nehmen. Das Kneipenfest wird sich am Donnerstag, 2. Oktober, ab 18 Uhr in der gesamten Sonneberger Innenstadt abspielen. Ziel der Veranstaltung ist, die Innenstadt als lebendigen Treffpunkt für Kultur und Gastronomie zu stärken. Insgesamt elf Sonneberger Gastronomen nehmen, darunter das Lutherhaus, nehmen teil. Dieses sucht noch nach Live-Musikern; Interessierte können sich hierzu bei Matthias Maier (Tel. 015110629262) melden. Auch kurzentschlossene Locations können noch mitmachen und ihre Türen öffnen. Ein Bericht mit allen Teilnehmern sowie weiteren Kneipenfest-Einzelheiten folgt in den kommenden Tagen.