Sonneberg: Asphaltarbeiter bremsen Müllkutscher aus

Aufgrund des Einbaus der Asphaltdeckschicht im Zuge der aktuellen Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten bleibt die Müllumladestation am Montag, 15. Juni, geschlossen, teilt das Abfallamt im Landratsamt mit. An den darauffolgenden Tagen, Dienstag, 16. Juni, und Mittwoch, 17. Juni, ist die Anlage geöffnet, allerdings muss aufgrund der Asphaltierungsarbeiten an diesen Tagen mit erheblichen Beeinträchtigungen, längeren Wartezeiten sowie Verzögerungen bei den Anlieferungen gerechnet werden. Das Amt bittet daher alle Kunden sowie gewerblichen Entsorger der Müllumladestation und des Zentralen Wertstoffhofes, ihre Anlieferungen nach Möglichkeit auf andere Tage zu verlegen und die Einschränkungen bei der Planung zu berücksichtigen.