Nach einer durchaus scharfen Debatte, mitunter durchsetzt von persönlichen Angriffen, fasste der Kreistag am Mittwoch Beschluss über die Fortschreibung des Schulnetzes für die Jahre bis 2030/31. Das Papier – in seiner zweiten Aktualisierung vom 9. Juni, nachdem zunächst ein Entwurf vom 11. Mai die Runde gemacht hatte, der wiederum von einer Fassung vom 27. Mai abgelöst wurde – fand eine deutliche Mehrheit. 33 Ja-Voten stand ein Nein-Stimme bei zwei Enthaltungen gegenüber.