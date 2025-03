Sonneberg: Am Geldautomat zu schaffen gemacht

Den Angriff auf einen Geldautomaten im Sonneberger Marktkauf bestätigte die Polizei auf Anfrage der Redaktion am Montagmorgen. Zuvor hatten Gerüchte in den sozialen Netzwerken die Runde gemacht, die Technik sei gar gesprengt worden. Dem ist nicht so, stellt die Polizei richtig. Sehr wohl aber sei versucht worden, den Automat zu öffnen. Experten der Kripo sind vor Ort. Die Spurensuche dauert an, hieß es. Eine offizielle Mitteilung kündigte ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Saalfeld für die Mittagszeit an.