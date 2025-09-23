Bevor jetzt bei manchem Häme aufkommen mag: Für die Lage des Kreises Sonneberg in einer der drei am schlimmsten von Waldschäden betroffenen Großregionen Deutschlands können weder Bürger noch Politiker etwas. Der Spitzenplatz hat etwas mit langfristiger Waldwirtschafts-Tradition, mit Geografie und mit dem regionalen Klima zu tun. Das zeigen die ebenfalls erschreckend hohen Zahlen der unmittelbaren Nachbarn im Südosten Thüringens und im Nordosten Bayerns.