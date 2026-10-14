Rund 54.000 Einwohner zählt der Landkreis Sonneberg aktuell, rund 7000 hiervon gelten – ausweislich eines Grades von wenigstens 50 Prozent – als schwerbehindert. Ein Aufkommen, das in der Vergangenheit stetig im Steigen war, wie der Blick in die Statistik erweist, hinterlegt in der jüngst beschlossenen Fortschreibung des integrierten Sozialplans des Landkreises für die Jahre bis 2030. 2005 zum Beispiel lag die Zahl der offiziell als schwerbehindert anerkannten Menschen im Landstrich zwischen Rennsteigregion und Spielzeugstadt noch bei knapp 5000. Die zunehmende Überalterung hat eine Aktie am Zuwachs Betroffener.