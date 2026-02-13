 
Sonneberg Alle drei Flutmulden sind gesperrt

anb

Damit sich die Steinach breit machen kann auf ihrem Weg zum Main, muss der Verkehr zurückstehen.

Sonneberg: Alle drei Flutmulden sind gesperrt
1
Feuerwehrler aus Unterlind schließen die Schranke. Foto:  

Als Wasserwehr half am Donnerstag die Feuerwehr Unterlind aus. Wegen stark ansteigender Pegelstände der Steinach machten sich die Freiwilligen daran am Abend alle drei Flutmulden in der Rottmarer, der Unterlinder und der Gefeller Straße für den Verkehr dicht zu machen. Autofahrer sind gebeten, dies zu beachten, teilt das Rathaus mit. Infolge des ergiebigen Dauerregens hat der Fluss ordentlich zugelegt. Von Mittwoch bis Freitagvormittag legte der in Steinach gemessene Wasserstand von rund 1,1 auf rund 1,7 Meter zu. Der Meldebeginn für ein sich anbahnendes Hochwasser ist damit indes noch nicht erreicht.

Trocken über die Steinach kommen die Fußgänger. Foto: chz

Allerdings ist einiges an Nass unterwegs: Im Durchschnitt fließt in der Steinach ein Kubikmeter pro Sekunde, dieser Wert strebte am Freitagvormittag dem Achtfachen entgegen. Überall zu beobachten waren für Autofahrer am Freitagvormittag Hanggewässer auf der Straße, so zwischen Hüttengrund und Hüttensteinach, aber auch unterhalb von Steinach bzw. Lauscha. Das Risiko von Aquaplaning blieb daher immer mitzudenken. Im Laufe des Tages entspannt sich die Situation voraussichtlich.