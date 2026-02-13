Sonneberg: Alle drei Flutmulden sind gesperrt

Als Wasserwehr half am Donnerstag die Feuerwehr Unterlind aus. Wegen stark ansteigender Pegelstände der Steinach machten sich die Freiwilligen daran am Abend alle drei Flutmulden in der Rottmarer, der Unterlinder und der Gefeller Straße für den Verkehr dicht zu machen. Autofahrer sind gebeten, dies zu beachten, teilt das Rathaus mit. Infolge des ergiebigen Dauerregens hat der Fluss ordentlich zugelegt. Von Mittwoch bis Freitagvormittag legte der in Steinach gemessene Wasserstand von rund 1,1 auf rund 1,7 Meter zu. Der Meldebeginn für ein sich anbahnendes Hochwasser ist damit indes noch nicht erreicht.