Sonneberg: Akkus und Schläuche mit Knickschutz

Die Stadt Sonneberg hat unerwartet eine private Erbschaft erhalten. Ein im November 2024 verstorbener Sonneberger hatte seinen Nachlass testamentarisch geregelt und neben weiteren Erben auch die Stadt eingesetzt. Die daraus resultierenden 4.500 Euro werden nun erfreulicherweise in neue Ausrüstung für die Feuerwehr Sonneberg-Mitte investiert – so verfügte es der letzte Wille des Bürgers und so hat es die Stadtverwaltung nun auch umgesetzt, teilte Stadtsprecherin Cindy Heinkel mit