Die Stadt Sonneberg investiert geerbtes Geld in neue Feuerwehr-Ausrüstung.

 
Sonneberg: Akkus und Schläuche mit Knickschutz
Die Schläuche kommen bei Löscharbeiten in Innenräumen zum Einsatz. Foto: Stadt Sonneberg

Die Stadt Sonneberg hat unerwartet eine private Erbschaft erhalten. Ein im November 2024 verstorbener Sonneberger hatte seinen Nachlass testamentarisch geregelt und neben weiteren Erben auch die Stadt eingesetzt. Die daraus resultierenden 4.500 Euro werden nun erfreulicherweise in neue Ausrüstung für die Feuerwehr Sonneberg-Mitte investiert – so verfügte es der letzte Wille des Bürgers und so hat es die Stadtverwaltung nun auch umgesetzt, teilte Stadtsprecherin Cindy Heinkel mit

Ordnungsamtsleiter Gerd Wollheim informiert, dass von dem Geld sowohl neue Hochleistungs-Akkus für Handsprechfunkgeräte sowie besondere neue Schläuche für Einsätze der Feuerwehr beschafft werden konnten. Diese hätten einen patentierten Knickschutz und eigneten sich daher besonders für Löscharbeiten in Innenräumen.

Beide Anschaffungen würden einen Beitrag zur Sicherheit der Feuerwehr-Kameraden leisten und verbesserten die Ausrüstungs-Qualität der Freiwilligen Feuerwehr Sonneberg-Mitte, so die Sprecherin.