Sich schon mal auf die Weihnachtssaison einstimmen und Geschenke shoppen – das können die Sonneberger und ihre Gäste am ersten Adventswochenende in der Innenstadt.
Sonneberg Adventsmarkt und verkaufsoffener Sonntag
Redaktion 12.11.2026 - 06:00 Uhr
Zum ersten Adventswochenende wartet die Stadt Sonneberg an zwei Tagen mit besonderen Highlights auf.
Sich schon mal auf die Weihnachtssaison einstimmen und Geschenke shoppen – das können die Sonneberger und ihre Gäste am ersten Adventswochenende in der Innenstadt.