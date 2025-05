Sonneberg: Achter Familiensporttag steht an

Bewegung, Gemeinschaft und jede Menge Spaß stehen am Samstag, 7. Juni, im Mittelpunkt, wenn der Familiensporttag zum mittlerweile achten Mal seine Tore öffnet. Ab 13 Uhr verwandelt sich das Stadiongelände in Sonneberg in eine bunte Sportarena für Groß und Klein, Alt und Jung, wie der Kreissportbund informiert.