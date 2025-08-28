Es gibt Perspektiven, zwischen denen Welten liegen. In Sonneberg ist ein solches Wahrnehmungswunder beim Stichwort Krankenhaus-Parken geboten. So spricht die Medinos-Klinik in einer aktuellen Mitteilung an die Redaktion von einem modernen und komfortablen System – „digital, flexibel und patientenfreundlich“. Im Kreistag hingegen wetterte CDU-Fraktionschef Christian Tanzmeier am Mittwoch über „Abzocke“. Demnach sei die Art und Weise, wie die Stellflächen bewirtschaftet werden, erkennbar darauf gemünzt die Nutzer abzustrafen: „Das ist das Geschäftsmodell.“