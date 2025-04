Das Programm Agathe – „Älter werden in der Gemeinschaft“ – wird nicht nur fortgeführt, sondern mit Beschluss des Landeshaushaltes 2025 auch auskömmlich finanziert. Das teilt die Sonneberger CDU-Landtagsabgeordnete Beate Meißner mit. Zusätzliche 850 000 Euro fließen in das Programm, insgesamt stehen damit mehr als 4,1 Millionen Euro zur Verfügung. „Das war eines meiner persönlichen Wahlversprechen und ist nun ein klares Signal an die Menschen vor Ort, dass wir nicht nur reden, sondern auch handeln. Agathe hat sich gerade hier im Landkreis bewährt und ist aus der sozialen Arbeit nicht mehr wegzudenken“, sagt Meißner, Kreistagsabgeordnete und überdies Thüringer Justizministerin.