Sonneberg: 86-Jähriger baut Unfall – Zwei Verletzte

In Sonneberg ist es am Donnerstag, 20. November, kurz vor 14 Uhr zu einem Unfall gekommen, wodurch zwei Personen verletzt wurden.
86-Jähriger fuhr mitsamt Beifahrerin in seinem Pkw die Jagdshofer Straße in Richtung Jagdshof entlang. Plötzlich stieß der Fahrer mit einem verbotswidrig am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw zusammen.
Dadurch wurden sowohl der 86-Jährige als auch seine Mitfahrerin verletzt. Zudem stand an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden.
Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge, gegen 16 Uhr wurde die Strecke nach zeitweisen Beeinträchtigungen wieder freigegeben.