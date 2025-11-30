Sonneberg: 73-Jähriger stört Polizeieinsatz

 
Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr befanden sich Polizisten zu einer Sachverhaltsprüfung in der Wiesenstraße in Sonneberg. Ein 73-Jähriger schlug erst auf die Einsatzfahrzeuge und später in Richtung der Beamten.

Symbolbild. Foto: dpa

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg zu einer Sachverhaltsprüfung in der Wiesenstraße in Sonneberg. Im Zuge des Einsatzes kam ein 73-jähriger Mann in Richtung der Einsatzkräfte und störte die polizeilichen Maßnahmen. Zunächst schlug er auf die Einsatzfahrzeuge der Polizei ein, die allerdings keinen Schaden davon trugen. Einer Aufforderung, den Einsatzort zu verlassen und die Maßnahmen nicht weiter zu stören, kam der Mann nicht nach, wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtet.

Anschließend stürzte der Mann infolge eines Atemalkoholwertes von über 1,1 Promille zu Boden. Als die Beamten dem Mann helfen wollten, schlug er zudem in Richtung der Polizisten, traf sie jedoch nicht. Nach kurzzeitigem Anlegen der Handfesseln und Feststellung der Personalien wurde der Mann an seine Wohnanschrift entlassen. Der Vorfall wurde durch mehrere unbeteiligte Zeugen beobachtet.

Ein Verfahren wegen versuchter Körperverletzung gegen die Polizeikräfte wurde gegen den Mann eingeleitet.