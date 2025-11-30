Sonneberg: 73-Jähriger stört Polizeieinsatz

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg zu einer Sachverhaltsprüfung in der Wiesenstraße in Sonneberg. Im Zuge des Einsatzes kam ein 73-jähriger Mann in Richtung der Einsatzkräfte und störte die polizeilichen Maßnahmen. Zunächst schlug er auf die Einsatzfahrzeuge der Polizei ein, die allerdings keinen Schaden davon trugen. Einer Aufforderung, den Einsatzort zu verlassen und die Maßnahmen nicht weiter zu stören, kam der Mann nicht nach, wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtet.