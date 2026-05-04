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Sonneberg 25 Jahre Nautiland – Jubiläum lockt viele Familien an

Zum 25‑jährigen Bestehen lud das Nautiland Sonneberg zu einem Jubiläumsfest ein. Zahlreiche Besucher nutzten die Angebote für Groß und Klein.

Sonneberg: 25 Jahre Nautiland – Jubiläum lockt viele Familien an
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25 Jahre Nautiland. Das schmeckt auch dem Leguan, der sich in seinem Terrarium gerade über seinen Salat-Teller hermacht. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Mit einem fröhlichen Familienfest hat das Nautiland Sonneberg am Samstag, 2. Mai, sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, das Meeresaquarium zu entdecken.

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02.02.2026 15:30 Meeresaquarium Sonneberg Zwischen Erdmännchen, Schlangen und Ehrenamt

25 Jahre Nautiland: Der Verein hinter dem Meeresaquarium lädt am 2. Mai zur Jubiläumsfeier nach Sonneberg ein.

Besonders Kinder waren begeistert von Mitmachaktionen wie dem Unterwasser-Quiz, der Kreativstation und dem Spiel- und Entdeckerbereich. Ganztägig sorgte Zauberer Narrateau mit Geschichten und Zauberkunst für Unterhaltung.

Die Kinder konnten sich nicht nur Aquarien und Terrarien anschauen, sondern sich auch kreativ austoben. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Großen Andrang verzeichneten auch der Tierpfleger-Talk zur Fütterung sowie die Reptilien-Mini-Show. Feuerwehr und DRK lockten mit ihren Einsatzfahrzeugen viele interessierte Gäste an.

Beim Jubiläum war auch die Feuerwehr sowie das DRK zugegen und präsentierten unter anderem ihre Einsatzfahrzeuge. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Abgerundet wurde das Jubiläum durch eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Hauses. Insgesamt bot der Jubiläumstag eine gelungene Mischung aus Information, Unterhaltung und Rückblick auf 25 Jahre Aquaristik.