Sonneberg: 25 Jahre Nautiland – Jubiläum lockt viele Familien an

Mit einem fröhlichen Familienfest hat das Nautiland Sonneberg am Samstag, 2. Mai, sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, das Meeresaquarium zu entdecken.
Zum 25‑jährigen Bestehen lud das Nautiland Sonneberg zu einem Jubiläumsfest ein. Zahlreiche Besucher nutzten die Angebote für Groß und Klein.
Mit einem fröhlichen Familienfest hat das Nautiland Sonneberg am Samstag, 2. Mai, sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, das Meeresaquarium zu entdecken.
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Besonders Kinder waren begeistert von Mitmachaktionen wie dem Unterwasser-Quiz, der Kreativstation und dem Spiel- und Entdeckerbereich. Ganztägig sorgte Zauberer Narrateau mit Geschichten und Zauberkunst für Unterhaltung.
Abgerundet wurde das Jubiläum durch eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Hauses. Insgesamt bot der Jubiläumstag eine gelungene Mischung aus Information, Unterhaltung und Rückblick auf 25 Jahre Aquaristik.