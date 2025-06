Sonneberg 1500 tanzen Freitagnacht ab in der City

Angesichts der tropischen Temperatur ließ es sich am zweiten Juni-Wochenende allerorten im Landkreis Sonneberg gut und lange aushalten. Einerlei ob die Heu-Beats in Scheibe-Alsbach, das Fest rund ums Jubiläum der Kleebergbaude in Lichte, bei der Gründer oder Schwärzdorfer Kerwa oder auch beim Tag der Vereine auf dem Köpplein in Lauscha. Das größte Stelldichein war in der Sonneberger Innenstadt geboten: Drei Tage voller Musik, Lebensfreude und Gemeinschaft brachte das City-Open-Air „Kulturrausch“ auf den ehemaligen Woolworth-Gelände direkt neben dem Rathaus. Am Freitagabend zählte die Security rund 1500 Besucher. Vor allem das junge Publikum ließ sich locken. Drei DJs versetzten mit elektronischen Beats und satten Sounds die Massen in Bewegung.