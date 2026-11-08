Sonneberg: 125 Jahre Krankenhausgeschichte

Unsere Empfehlung für Sie Herz-Medizin Sonneberg startet zweites Katheterlabor Ein zweiter Eingriffsraum soll Abläufe entzerren und die Versorgung in der Region stärken. Für Medinos selbst ist das ein deutliches Signal für die Zukunft.

Die Initiative zur Jubiläumsschau entstand aus einer intensiven Spurensuche und einer Welle spürbarer Resonanz: Bei der Sichtung historischer Bestände – darunter Unterlagen und Fotografien aus dem Klinikarchiv, privaten Sammlungen sowie dem Sonneberger Stadtarchiv – traten faszinierende Dokumente und Bildmotive zutage. Im Zuge der Vorbereitung wuchs das Vorhaben weit über die reine Archivarbeit hinaus: Zahlreiche historische Schaubilder, Dokumente und persönliche Erinnerungsstücke wurden aktiv aus der Bevölkerung an die Klinik herangetragen. Vor allem aber bestärkten viele persönliche Nachfragen und Anregungen aus der Bürgerschaft sowie von Patienten das Vorhaben, diese Schätze nicht hinter verschlossenen Türen zu belassen, sondern öffentlich zugänglich zu machen.