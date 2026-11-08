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Sonneberg 125 Jahre Krankenhausgeschichte

Vom Siechenhaus zur größten medizinischen Einrichtung der Stadt: Medinos-Kliniken präsentieren Jubiläumsausstellung im Sonneberger Rathaus.

Sonneberg: 125 Jahre Krankenhausgeschichte
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Im Foyer des Rathauses ist die Jubiläumsausstellung der Medinos-Kliniken bis 20. November zu sehen Foto: Stadt Sonneberg/Cindy Heinkel

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Krankenhauses in der Neustadter Straße präsentieren die Medinos-Kliniken die Sonderausstellung „125 Jahre Krankenhausgeschichte in Sonneberg“. Auf 16 anschaulich gestalteten Schautafeln im Rathaus Sonneberg wird zu einer spannenden Zeitreise durch mehr als ein Jahrhundert medizinische Versorgung, Fürsorge und technologischen Wandel eingeladen. Die Ausstellung ist nun ins Herz der Stadt gezogen – sie wird bis zum 20. November im Rathaus gezeigt. Möglich wird diese Präsentation im öffentlichen Raum durch die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

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„Unsere größte medizinische Einrichtung der Stadt hat eine beeindruckende Entwicklung vom Siechenhaus zum Krankenhaus erfahren. Generationen von Medizinern haben alles versucht, um für unsere Bevölkerung eine vernünftige medizinische Betreuung sicherzustellen. Auch heute wird trotz widriger Bedingungen Hervorragendes geleistet, um für die Menschen da zu sein. Bei allen Unzulänglichkeiten in der Gesundheitspolitik sollten wir zufrieden und stolz auf unser Krankenhaus sein und es als wichtigen Standortfaktor für unsere Stadt begreifen“, sagt Bürgermeister Heiko Voigt.

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Die Initiative zur Jubiläumsschau entstand aus einer intensiven Spurensuche und einer Welle spürbarer Resonanz: Bei der Sichtung historischer Bestände – darunter Unterlagen und Fotografien aus dem Klinikarchiv, privaten Sammlungen sowie dem Sonneberger Stadtarchiv – traten faszinierende Dokumente und Bildmotive zutage. Im Zuge der Vorbereitung wuchs das Vorhaben weit über die reine Archivarbeit hinaus: Zahlreiche historische Schaubilder, Dokumente und persönliche Erinnerungsstücke wurden aktiv aus der Bevölkerung an die Klinik herangetragen. Vor allem aber bestärkten viele persönliche Nachfragen und Anregungen aus der Bürgerschaft sowie von Patienten das Vorhaben, diese Schätze nicht hinter verschlossenen Türen zu belassen, sondern öffentlich zugänglich zu machen.

Für Klinik-Geschäftsführer René Klinger ist die Platzierung der Schau mitten im öffentlichen Raum ein bewusstes Zeichen für gelebte Bürgernähe und partnerschaftlichen Dialog: „Ein Krankenhaus ist weit mehr als ein Funktionsbau für medizinische Versorgung – es ist das schlagende Herz einer Region. Es lebt von Menschen, vom vertrauensvollen Miteinander über Generationen hinweg und vom unermüdlichen Einsatz unserer Teams in Pflege, Medizin und Organisation. Wir blicken mit großem Stolz auf 125 Jahre zurück, in denen das Haus an der Neustadter Straße unzähligen Familien Heilung gegeben hat.“

Dass diese Historie nun im Rathaus gezeigt werde, sei „ein echtes Herzensanliegen“, so Klinger. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns direkt ermutigt, diese Geschichte öffentlich sichtbar zu machen, und haben sogar eigene Erinnerungen beigesteuert. Der Klinik-Geschäftsführer lädt alle Sonneberger ein: „Kommen Sie vorbei, schwelgen Sie in Erinnerungen und lassen Sie uns gemeinsam darüber reden, wie wir eine moderne, menschliche und zukunftssichere Medizin für unsere Heimat gestalten.“

Anschauen

Die Ausstellung
kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden: Dienstag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Freitag 8.30 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos:
www.medinos-kliniken.de/125-Jahre 