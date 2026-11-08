Sonneberg: 125 Jahre Krankenhausgeschichte

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Krankenhauses in der Neustadter Straße präsentieren die Medinos-Kliniken die Sonderausstellung „125 Jahre Krankenhausgeschichte in Sonneberg“. Auf 16 anschaulich gestalteten Schautafeln im Rathaus Sonneberg wird zu einer spannenden Zeitreise durch mehr als ein Jahrhundert medizinische Versorgung, Fürsorge und technologischen Wandel eingeladen. Die Ausstellung ist nun ins Herz der Stadt gezogen – sie wird bis zum 20. November im Rathaus gezeigt. Möglich wird diese Präsentation im öffentlichen Raum durch die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.