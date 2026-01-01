Sonne, Mond und Sterne Himmelsjahr 2026 - Totale Sonnenfinsternis über Europa

Am frühen Abend des 6. Juli läuft die Erde durch ihr Aphel, den sonnenfernsten Bahnpunkt. Im Aphel trennen uns in diesem Jahr 152.087.827 Kilometer vom Atommeiler Sonne. Acht Minuten und 27 Sekunden ist dann das Sonnenlicht zur Erde unterwegs, also 17 Sekunden länger als im Perihel Anfang Januar.

Am 21. Dezember nimmt die Sonne um 21.50 Uhr MEZ ihren Jahrestiefststand ein, der astronomische Winter beginnt. Der Winterpunkt befindet sich im Sternbild Schütze und gilt als Startpunkt des Tierkreiszeichens Steinbock, weshalb man auch vom Wendekreis des Steinbocks spricht.

Die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) beginnt am Sonntag, 29. März. Um 2 Uhr morgens sind die Uhren um eine Stunde vorzustellen. Die MESZ endet am Sonntag, 25. Oktober um 3 Uhr morgens. Die Uhren sind dann auf 2 Uhr zurückzustellen. Beginn und Ende der Sommerzeit folgen nicht astronomischen Vorgängen, sondern sind willkürlich angeordnet.

Kalenderdaten

Das Jahr 2026 ist nach dem Gregorianischen Kalender ein Gemeinjahr zu 365 Tagen. Das nächste Schaltjahr mit 366 Tagen steht 2028 an. Der 14. Januar 2026 des Gregorianischen Kalenders entspricht dem 1. Januar des Julianischen Kalenders. Beide Kalender differieren seit 1900 um 13 Sonnentage.

Das Jüdische Jahr 5787 beginnt am 11. September mit Sonnenuntergang. Der jüdische Neujahrstag fällt daher auf den 12. September 2026. Das Islamische Jahr 1448 beginnt am 16. Juni mit Sonnenuntergang. Der erste Tag des Islamischen Jahres 1448 korrespondiert daher mit dem 17. Juni 2026.

Der islamische Kalender kennt nur reine Mondjahre zu 354 beziehungsweise 355 Tagen ohne Schaltmonate, wie dies beispielsweise beim Kalender der Chinesen der Fall ist, der ein Lunisolarkalender ist. Das Neujahrsfest des traditionellen chinesischen Kalenders fällt auf den 17. Februar 2026. An diesem Tag beginnt das 43. Jahr im 79. Zyklus des chinesischen Lunisolarkalenders. Es ist dies das Jahr des Pferdes, bing-wu genannt.

Feiertage

Der Ostersonntag fällt im Jahr 2026 auf den 5. April. Der Neujahrstag ist ein Donnerstag und Silvester fällt ebenfalls auf einen Donnerstag. Aschermittwoch ist am 18. Februar, Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 14. Mai, Pfingstsonntag am 24. Mai und Fronleichnam am Donnerstag, 4. Juni. Der 1. Advent fällt auf Sonntag, 29. November, und der Heilige Abend ist am Donnerstag, 24. Dezember. Der erste Weihnachtsfeiertag fällt auf Freitag, 25. Dezember.