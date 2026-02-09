Sonnberg: Von Aqua-Fitness bis Zeichnen

In Kürze beginnt das diesjährige Frühjahr/Sommer-Semester der Volkshochschule des Landkreises Sonneberg (vhs). Umfassende Informationen zum vielfältigen Angebot der Erwachsenenbildung der vhs bietet in bewährter Form das neue Programmheft. „Dieses liegt ab sofort an vielen bekannten Auslageorten unseres Heimatlandkreises zur kostenlosen Mitnahme aus, so zum Beispiel in Apotheken, Banken, Behörden, Läden und Praxen“, teilte Landkreissprecher Michael Volk mit. Zudem sind die Kurse der vhs schon jetzt online auf www.vhs-sonneberg.de buchbar. Selbstverständlich werden unter (03675) 871-620 auch telefonische Anmeldungen entgegengenommen.