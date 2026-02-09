Sonnberg: Von Aqua-Fitness bis Zeichnen

Neben Altbewährtem und seit vielen Jahren beliebten Angeboten finden die Interessierten wie immer auch einige Neuerungen im Programm. Dazu gehören im Fachbereich Gesundheit zum Beispiel Vorträge, wie man Körper und Seele stärken kann. Hierbei wird unter anderem Wissen vermittelt, wie der Darm unsere Psyche und Gesundheit beeinflusst, wie man für Geist und Körper effektiv Selbstfürsorge betreiben kann, oder auch, welche Schüßlersalze der Gesundheit guttun und in die Haus- und Reiseapotheke gehören. Im Sprachbereich bietet die vhs erstmals „Italienisch für die Reise“ an, damit man den nächsten Italienurlaub noch intensiver erleben kann, so Volk.