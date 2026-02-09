 
Alle Infos zum bevorstehenden Frühjahr/Sommer-Semester der Volkshochschule des Landkreises Sonneberg gibt es im neuen vhs-Programmheft.

Sonnberg: Von Aqua-Fitness bis Zeichnen
1
Flyer zu den Fachbereichen sind in der Volkshochschule des Landkreises Sonneberg ausgestellt. Foto: LRA

In Kürze beginnt das diesjährige Frühjahr/Sommer-Semester der Volkshochschule des Landkreises Sonneberg (vhs). Umfassende Informationen zum vielfältigen Angebot der Erwachsenenbildung der vhs bietet in bewährter Form das neue Programmheft. „Dieses liegt ab sofort an vielen bekannten Auslageorten unseres Heimatlandkreises zur kostenlosen Mitnahme aus, so zum Beispiel in Apotheken, Banken, Behörden, Läden und Praxen“, teilte Landkreissprecher Michael Volk mit. Zudem sind die Kurse der vhs schon jetzt online auf www.vhs-sonneberg.de buchbar. Selbstverständlich werden unter (03675) 871-620 auch telefonische Anmeldungen entgegengenommen.

Ganz gleich, ob man eine neue Sprache erlernen, seine Fitness stärken oder die kreativen Talente entfalten möchte – die Volkshochschule hat für alle Interessierten etwas Passendes im Angebot. Auch im neuen Semester gibt es vielfältige Kurse und Veranstaltungen, die für Jung wie Alt geeignet sind, um die eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten gemeinsam mit Gleichgesinnten zu erweitern, so der Sprecher. Das Semesterangebot der vhs bildet dabei erneut ein breites Spektrum ab – darunter die Themenfelder Gesundheit, Sprache, Kultur und Gestalten, Arbeit und Beruf, Gesellschaft und Umwelt sowie Digitales Lernen und junge vhs.

Die Kurse reichen von A wie Aqua-Fitness bis Z wie Zeichnen. Vermittelt werden unter anderem Computerkenntnisse, Selbstverteidigungstechniken oder Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch. Wer fit bleiben möchte, kann Spinning-, Tanz-, Fitness- oder Gymnastikkurse besuchen. Zur Stressbewältigung gibt es Yoga (auch für Kinder) oder Klangschalenmassage. Auch im Angebot sind Wanderungen mit dem Naturschutzbund oder mit dem Kreiswegewart Ralf Kirchner.

Neben Altbewährtem und seit vielen Jahren beliebten Angeboten finden die Interessierten wie immer auch einige Neuerungen im Programm. Dazu gehören im Fachbereich Gesundheit zum Beispiel Vorträge, wie man Körper und Seele stärken kann. Hierbei wird unter anderem Wissen vermittelt, wie der Darm unsere Psyche und Gesundheit beeinflusst, wie man für Geist und Körper effektiv Selbstfürsorge betreiben kann, oder auch, welche Schüßlersalze der Gesundheit guttun und in die Haus- und Reiseapotheke gehören. Im Sprachbereich bietet die vhs erstmals „Italienisch für die Reise“ an, damit man den nächsten Italienurlaub noch intensiver erleben kann, so Volk.

Die Kurse finden überwiegend in der vhs-Hauptgeschäftsstelle Sonneberg (Coburger Straße 32a) oder in der Außenstelle der vhs im Rennsteig-Gymnasium Neuhaus am Rennweg (Apelsbergstraße 62) statt, die speziell für die Bürgerinnen und Bürger der Rennsteigregion geschaffen wurde. Darüber hinaus gibt es aber auch Angebote in Schulen oder anderen Örtlichkeiten im Kreisgebiet.

„Ein herzliches Dankeschön gilt allen engagierten Dozentinnen und Dozenten unserer vhs, die mit ihrem Wissen und ihrem Engagement dazu beitragen, dass die Kurse zu einem bereichernden Erlebnis werden. Ohne ihre Expertise und ihren Einsatz wäre der traditionsreiche Volkshochschul-Gedanke nicht umsetzbar“, so der Sprecher.

„Nutzen Sie unsere vhs-Angebote des lebenslangen Lernens, um ihre persönlichen oder beruflichen Ziele besser erreichen zu können. Unser Semesterheft bietet Ihnen hierbei einen bequemen Überblick in handlicher Form. Alternativ finden Sie selbstverständlich auch auf unserer Internetseite unter www.vhs-sonneberg.de alle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen sowie ein digitales Programmheft, welches Sie bequem am Handy oder PC durchblättern können“, ermuntert die vhs-Leiterin Corina Müller.