Sonnberg: Nützliche Tipps rund um das Thema Abfall

Wie jedes Jahr erhalten alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Sonneberg pünktlich zum Jahreswechsel die Abfuhrterminhefte für das kommende Jahr.
Das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises Sonneberg versendet jetzt die Abfuhrterminheftes für das Jahr 2026.
Wie jedes Jahr erhalten alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Sonneberg pünktlich zum Jahreswechsel die Abfuhrterminhefte für das kommende Jahr.
Nach der Werbung weiterlesen
Ab Donnerstag, 11. Dezember erfolgt die Zustellung durch die Deutsche Post. „Wir empfehlen, besonders aufmerksam auf die Postwurfsendungen zu achten, damit das Heft nicht in der Vielzahl der vorweihnachtlichen Sendungen untergeht und aus Versehen entsorgt wird“, erklärt Christine Vicenty vom Amt für Abfallwirtschaft.
Die handliche DIN-A5-Broschüre gibt einen Überblick über alle wichtigen Abfuhrtermine sowie zahlreiche nützliche Tipps rund um das Thema Abfall. Besonders möchten das Amt auf die korrekte Entsorgung größerer Gegenstände wie Sperrmüll sowie Elektro- und Haushaltsschrott hinweisen. Die entsprechenden Bestellkarten finden Sie in der Heftmitte als auch auf unserer Internetseite unter www.abfallwirtschaft-sonneberg.de.
Beachten Sie dabei bitte unbedingt die Farbzuordnung der Karten:
•Die Bestellkarte für Sperrmüll ist blau.
•Die Bestellkarte für Elektro- und Haushaltsschrott ist orange.
Bitte bewahren Sie das Abfuhrterminheft sorgfältig und griffbereit auf – es begleitet Sie das ganze Jahr als praktischer Wegweiser rund um die Abfallentsorgung. So wissen Sie jederzeit, welche Termine anstehen und haben einen nützlichen Helfer für alle Fragen zur richtigen Abfalltrennung und -entsorgung zur Hand, so Vicenty.
Tipp: Sollte Ihre Mülltonne zum Jahreswechsel nicht ausreichen, haben Sie die Möglichkeit, den überschüssigen Hausmüll in einem zugelassenen Restmüllsack zur nächsten Abfuhr neben die Mülltonne bereitzustellen. Verkaufsstellen und weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 des Abfuhrterminheftes bzw. unter www.abfallwirtschaft-sonneberg.de.