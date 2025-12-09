Sonnberg: Nützliche Tipps rund um das Thema Abfall

Die handliche DIN-A5-Broschüre gibt einen Überblick über alle wichtigen Abfuhrtermine sowie zahlreiche nützliche Tipps rund um das Thema Abfall. Besonders möchten das Amt auf die korrekte Entsorgung größerer Gegenstände wie Sperrmüll sowie Elektro- und Haushaltsschrott hinweisen. Die entsprechenden Bestellkarten finden Sie in der Heftmitte als auch auf unserer Internetseite unter www.abfallwirtschaft-sonneberg.de.