Drei Orte, drei Perspektiven

Am Freitag, dem 6. Juni, lädt das Staatliche Gymnasium „Hermann Pistor“ in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr zum Gartenfestival in den Themengärten ein. Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium präsentieren ihre vielfältigen Gartenprojekte. Besucherinnen und Besucher erwarten Führungen durch die Schulgärten sowie informative Einblicke in die Bildungs- und Mint-Initiativen der Schule. Ein Fest für alle Sinne – mitten im Grünen, so die Stadtsprecherin.