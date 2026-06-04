Das Sommermärchen wiederholt sich - zumindest musikalisch

"Schwarz und Weiß, wir stehen auf eurer Seite": Diese Textzeile prägte das deutsche Sommermärchen bei der Heim-WM 2006 und darüber hinaus. Der Hit von Oliver Pocher lief nach dem Finalsieg 2014 sogar im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro und war jahrelang Torhymne des DFB. Jetzt bringt der Entertainer zusammen mit Bierkönig-DJ Aaron eine Partyversion raus.

"Wir haben damals einfach einen Nerv getroffen. Und ich fand es geil, den Song nach 20 Jahren auf den neusten Stand zu bringen. Und jetzt schauen wir, wo die Reise hingeht", erklärt Pocher der dpa sein "Schwarz und Weiß"-Comeback.

Songs vom Ballermann: Der Sommer und das Saxofon

Die WM-Sommermonate am Ballermann auf Mallorca sind besonders, wild, laut und verrückt. Kein Wunder, dass viele Malle-Stars auf den WM-Zug aufspringen: "Woltemade" (Killermichel), "Nagelsmann" (Rama Dama, Matze Knop / Buddy Ogün), "Weltklasse" (Olaf der Flipper, Oliver Pocher) oder "Wir schwenken das Trikot" (Micha Schue) sind nur einige Beispiele.

Das größte Potenzial, nicht nur am Ballermann, sondern auch auf deutschen Public Viewings zu laufen, hat wohl "Wir sind die Deutschen" von Julian Sommer ("Dicht im Flieger"), Produzent Luca-Dante Spadafora ("Mädchen auf dem Pferd") und André Schnura. Der "Typ mit dem Saxofon", wie sich Schnura selbst nennt, begeisterte bei der Heim-EM vor zwei Jahren die Fans durch seine spontanen Saxofon-Einlagen während der Deutschland-Spiele.

"Wir sind die Deutschen, schießen die Tore und danach die Lichter aus", heißt es mit Clubbeat unterlegt über die trinkfreudigen Deutschen. Zumindest im Biertrinken machen uns andere Länder so schnell nichts vor.