Bei der gemeinsamen Arbeit verließ er sich seinen Worten zufolge auf die Sängerin: "Sie hat mir gesagt, wo es lang geht", sagte er. "Sie kam nach Hamburg, wir haben uns zusammengesetzt, haben uns sehr gut verstanden und das Ding zusammenverpackt." Zu dem Video sagte er: "Wir haben draußen gedreht, sie hatte auch ganz konkrete Vorstellungen von der Auflösung der Szenen und so weiter. Ich war wirklich sehr beeindruckt. Bis ins kleinste Detail."