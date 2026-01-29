Der Rocker schreibt auf seiner Webseite, dass der Song "den Menschen in Minneapolis, unseren unschuldigen Einwanderer-Nachbarn und in Erinnerung an (die beiden von Bundesbeamten erschossenen US-Bürger) Alex Pretti und Renée Good" gewidmet sei. Er habe das Lied am Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch veröffentlicht - "als Antwort auf den Staatsterror", von dem die Stadt im Bundesstaat Minnesota heimgesucht werde. Begleitet von "ICE Out"-Rufen ruft Springsteen in dem Song dazu auf, "für dieses Land und den Fremden in unserer Mitte aufzustehen".