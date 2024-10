Irgendwie ist dieses Mal in Thüringen alles anders: Zwar führen gerade CDU, BSW und SPD sogenannte Sondierungsgespräche. Doch üblicherweise ist das Ziel solcher Sondierungen ja, zu entscheiden, ob man Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Im politischen Erfurt gilt derweil als ausgemacht, dass es hier gar nicht um eine Koalition gehen kann, weil die Unterschiede einfach zu groß sind. Aber um was geht es dann? Manche nennen es: „Konstellation“. Klingt so ähnlich wie Koalition, bedeutet aber nicht nur in der Astronomie etwas anderes. Man will durchaus zusammen regieren, das ist klar. Prompt brachte jetzt CDU-Chef Mario Voigt am Rande der Gespräche in Erfurt auch noch den Begriff einer „Kooperationsregierung“ ins Spiel.