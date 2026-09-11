 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Thüringer Landtag soll über Auflösung abstimmen

Sondersitzung Thüringer Landtag soll über Auflösung abstimmen

Stefan Hantzschmann

Die AfD-Fraktion stellt einen Antrag zur Auflösung des Parlaments. Die Abgeordneten sollen darüber im Oktober abstimmen. Warum eine Neuwahl dennoch als unwahrscheinlich gilt.

Sondersitzung: Thüringer Landtag soll über Auflösung abstimmen
1
Der Thüringer Landtag soll am 7. Oktober über seine Auflösung abstimmen. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt - Der Thüringer Landtag soll auf Antrag der AfD-Fraktion am 7. Oktober über seine Auflösung abstimmen. Dafür kommen die Abgeordneten zu einer Sondersitzung zusammen, wie aus einer Einladung des Landtags hervorgeht. Für die Auflösung des Parlaments mit anschließender Neuwahl wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig - es gilt als unwahrscheinlich, dass sie erreicht wird. Im Thüringer Landtag sitzen 88 Abgeordnete, die AfD-Fraktion stellt davon 32. Aus den Reihen der anderen Fraktionen kamen Signale, keine Neuwahl anzustreben.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Nach BSW-Turbulenzen: Landtag beschließt Neuzuschnitt der Ausschüsse

10.09.2026 15:43 Nach BSW-Turbulenzen Landtag beschließt Neuzuschnitt der Ausschüsse

Nach dem Zerbrechen der BSW-Fraktion passt der Landtag die Ausschüsse neu an. Damit sollen sie wieder beschlussfähig sein. Die AfD kritisiert das Vorgehen. Das sind die Gründe.

Anlass ist Zerbrechen der BSW-Fraktion

AfD-Fraktionschef Björn Höcke hatte einen Antrag auf Auflösung des Parlaments angekündigt, nachdem vergangene Woche drei Abgeordnete die damalige BSW-Fraktion verlassen hatten. Inzwischen wurde die BSW-Fraktion komplett aufgelöst. Zehn der einst 15 Abgeordneten bilden nun eine neue Fraktion, zwei sind fraktionslos, aber noch BSW-Mitglieder und drei sind fraktionslos und haben eine neue Partei gegründet. 

Unsere Empfehlung für Sie

Thüringer Landtag: Doppelmoral - Streit um Pensionen für Minister

11.09.2026 13:14 Thüringer Landtag "Doppelmoral" - Streit um Pensionen für Minister

Wie viel Amtszeit braucht es für eine Ministerpension? Die AfD-Fraktion will ein Gesetz dazu ändern – und gerät wegen einer Gehaltserhöhung von Alice Weidel und Tino Chrupalla selbst in die Kritik.

Höcke und seine AfD-Fraktion versuchen schon seit Monaten, die Regierung von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) zu stürzen. Dafür brachten sie bereits zwei Misstrauensvoten auf den Weg, bei denen jeweils Höcke selbst kandidierte und scheiterte. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Voigt, in seiner Doktorarbeit unsauber gearbeitet zu haben. Die TU Chemnitz entzog ihm daher den Doktortitel. Der 49-Jährige klagt dagegen beim Verwaltungsgericht Chemnitz.