Maier: "Das ist rechtsstaatswidrig"

Die AfD fordere mit ihrem Antrag die politische Steuerung von Ermittlungen, sagte Maier. "Das ist rechtsstaatswidrig." Mit ihrem Antrag fordert die AfD-Fraktion die Landesregierung auf, dem Parlament darzulegen, "ob und in welcher Form der vorgeschriebene Dienstweg eingehalten oder verkürzt wurde". Maier habe zugelassen, dass die internen Ermittler der Polizei einige Beamte Gewerkschafter in den Dreck getreten haben, sagte der AfD-Innenpolitiker Ringo Mühlmann. Außerdem führe Maier seit Jahren einen privaten Feldzug gegen die AfD. Über die Arbeit der internen Ermittler der Landespolizei wird seit Monaten diskutiert.