Das vergangene Wochenende stand im Dermbacher Ortsteil Urnshausen ganz im Zeichen der Taubenzucht. Der ortsansässige Geflügelzuchtverein, der ohne Unterbrechung seit 1913 besteht, erwies sich als würdiger Gastgeber der Sonderschau der Thüringer Gruppe des Sondervereins Thüringer Farbentauben, der im Jahr 1910 gegründet wurde und in dem aktuell knapp 600 Mitglieder in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland (Niederlande und Dänemark) organisiert sind.