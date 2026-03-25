An der Tankstelle, die Luftlinie keine 200 Meter vom Thüringer Landtag entfernt liegt, kostet ein Liter Diesel an diesem Mittwochmittag genau 2,33 Euro, als der AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke ans Rednerpult des Parlaments tritt und sagt, die hohen Energiekosten würden dazu führen, dass das Leben „für die normalen Menschen draußen im Land immer unbezahlbarer“ wird. Immerhin, sagt Höcke, würden die hohen Benzin- und Dieselpreise nicht nur die Menschen unmittelbar belasten. Sie würden absehbar auch viele andere Dinge teurer machen. Lebensmittel zum Beispiel. An dieser Beschreibung der Lage ist freilich überhaupt nichts falsch.