 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Ost-Regierungschefs beraten über Luft- und Raumfahrt

Sonderkonferenz Ost-Regierungschefs beraten über Luft- und Raumfahrt

Bei der Luft- und Raumfahrtausstellung ILA werden Innovationen aus Luft- und Raumfahrt gezeigt. Kein Zufall, dass sich die ostdeutschen Ministerpräsidenten dort treffen.

Sonderkonferenz: Ost-Regierungschefs beraten über Luft- und Raumfahrt
1
Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder kommen zu einer Sonderkonferenz im Rahmen der ILA Berlin zusammen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Schönefeld - Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder beraten heute am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA Berlin) über bessere Bedingungen für Industrie und Verkehr. Zu den Themen, die sie bei der Sonderkonferenz am Flughafen BER mit dem Bund besprechen wollen, zählen die Stärkung der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Ausbau der Drohnentechnologie etwa auf früheren NVA-Militärflugplätzen. Es geht auch um eine bessere Anbindung des Schienenverkehrs und um mehr Langstreckenflüge am BER.

Nach der Werbung weiterlesen

In Schönefeld werden auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser erwartet. Nach einer Pressekonferenz (13.45 Uhr) wollen die Ost-Regierungschefs einen Rundgang über das ILA-Gelände machen.

Messe am Wochenende offen

Bei der Luft- und Raumfahrtausstellung werden neue Produkte und Innovationen aus den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung gezeigt. Die Messe ist bis Freitag nur für Fachpublikum geöffnet, am Samstag und Sonntag können alle Interessierten kommen, falls sie Tickets haben.