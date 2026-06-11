Sonderkonferenz: Ost-Regierungschefs beraten über Luft- und Raumfahrt

Schönefeld - Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder beraten heute am Rande der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA Berlin) über bessere Bedingungen für Industrie und Verkehr. Zu den Themen, die sie bei der Sonderkonferenz am Flughafen BER mit dem Bund besprechen wollen, zählen die Stärkung der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Ausbau der Drohnentechnologie etwa auf früheren NVA-Militärflugplätzen. Es geht auch um eine bessere Anbindung des Schienenverkehrs und um mehr Langstreckenflüge am BER.