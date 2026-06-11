Sonderkonferenz: Ost-Regierungschefs beraten über Investitionen in Sicherheit

Wegner: Ost-Länder als Standort für Luft- und Raumfahrt

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, der Gastgeber des Treffens, sieht die Agenda als Konsequenz aus der aktuellen Lage. "Wir stehen in Deutschland vor großen sicherheitspolitischen Herausforderungen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Bei unserer Sonderkonferenz der Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder wollen wir über Investitionen in die Sicherheits- und Verteidigungstechnologie beraten, aber auch die Bedeutung der ostdeutschen Länder als Standort für die Luft- und Raumfahrt hervorheben."