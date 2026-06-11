Sonderkonferenz: Ost-Regierungschefs beraten über Investitionen in Sicherheit

Schönefeld - Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder wollen verstärkt die Investitionen in Sicherheit und Verteidigung in den Blick nehmen. Bei einer Sonderkonferenz am Flughafen BER in Schönefeld beraten sie heute über die Stärkung der Luft- und Raumfahrtindustrie, den Ausbau der Drohnentechnologie etwa auf früheren NVA-Militärflugplätzen, bessere Zugverbindungen nach Osten und mehr Langstreckenflüge am Flughafen BER. Danach wollen sie die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA Berlin) am Hauptstadtflughafen besuchen.