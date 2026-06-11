 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Ost-Regierungschefs beraten über Investitionen in Sicherheit

Sonderkonferenz Ost-Regierungschefs beraten über Investitionen in Sicherheit

Die Luft- und Raumfahrtausstellung ILA ist Treffpunkt für Innovationen und neue Produkte aus Luft- und Raumfahrt. Warum treffen sich die ostdeutschen Ministerpräsidenten dort?

Sonderkonferenz: Ost-Regierungschefs beraten über Investitionen in Sicherheit
1
Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder kommen zu einer Sonderkonferenz im Rahmen der ILA Berlin zusammen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Schönefeld - Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder wollen verstärkt die Investitionen in Sicherheit und Verteidigung in den Blick nehmen. Bei einer Sonderkonferenz am Flughafen BER in Schönefeld beraten sie heute über die Stärkung der Luft- und Raumfahrtindustrie, den Ausbau der Drohnentechnologie etwa auf früheren NVA-Militärflugplätzen, bessere Zugverbindungen nach Osten und mehr Langstreckenflüge am Flughafen BER. Danach wollen sie die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin (ILA Berlin) am Hauptstadtflughafen besuchen.

Nach der Werbung weiterlesen

Wegner: Ost-Länder als Standort für Luft- und Raumfahrt

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, der Gastgeber des Treffens, sieht die Agenda als Konsequenz aus der aktuellen Lage. "Wir stehen in Deutschland vor großen sicherheitspolitischen Herausforderungen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Bei unserer Sonderkonferenz der Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder wollen wir über Investitionen in die Sicherheits- und Verteidigungstechnologie beraten, aber auch die Bedeutung der ostdeutschen Länder als Standort für die Luft- und Raumfahrt hervorheben."

Gespräche mit dem Verkehrsminister 

Die Themen wollen sie bei ihrer Tagung auch mit dem Bund besprechen. In Schönefeld werden Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser erwartet. Bei einer Pressekonferenz am Mittag wollen die Ost-Regierungschefs die Ergebnisse der Beratungen vorstellen, bevor sie den Rundgang über das ILA-Gelände machen.

Bei der Luft- und Raumfahrtausstellung werden neue Produkte und Innovationen aus den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung gezeigt. Die Messe ist bis Freitag nur für Fachpublikum geöffnet, am Samstag und Sonntag können alle Interessierten kommen.

Brandenburg, Sachsen und das europäische Forschungsprogramm Clean Aviation haben zum Start der Luftfahrtmesse ILA eine Kooperation geschlossen. Ihr Ziel ist, die Entwicklung emissionsarmer - also umweltfreundlicher - Flugzeugtechnologien voranzutreiben, wie das Wirtschaftsministerium Brandenburg mitteilte.