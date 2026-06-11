Sonderkonferenz Ost-Länder wollen bei Verteidigung durchstarten

Schönefeld - Die ostdeutschen Länder wollen bei Sicherheit und Verteidigung eine stärkere Rolle spielen - fordern dafür aber vom Bund bessere Verkehrsverbindungen. "Hier finden in den nächsten Jahren massive Investitionen statt", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nach einer Sonderkonferenz der Ost-Ministerpräsidenten am Flughafen BER. "Auch hier muss es eine Entwicklung für ganz Deutschland geben." Die Ost-Länderchefs dringen auch auf einen Ausbau der Testzentren für Drohnen.