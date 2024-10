Die statische Sicherung sowie Sanierung von Dach und Fassaden des Torhauses ist eines der Projekte des Sonderinvestitionsprogramms I (SIP I). In diesem Programm investieren der Bund und das Land Thüringen gemeinsam insgesamt 200 Millionen Euro in den Denkmalerhalt und in eine bessere kulturelle Nutzung ausgewählter Schlösser und Burgen. Das SIP I teilt sich in 23 Einzelprojekte in Kulturdenkmalen des Landes auf.