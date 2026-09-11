Auf dem ehemaligen Gelände von Dressel-Holz in der Coburger Straße in Eisfeld haben die Abrissarbeiten begonnen. Endlich, freuen sich die Eisfelder, denn lange haben sie darauf gewartet. Bürgermeister Christoph Bauer informiert die Stadträte am Donnerstagabend von einem Telefonat mit Saller-Bau in Weimar. Der Bauträger, der das Grundstück erworben hat, arbeite seit Jahren an einem rechtssicheren Plan und der Vermarktung des Geländes in der Coburger Straße, auf dem einst Dressel-Holz zu Hause war.