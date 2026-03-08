Sonntagvormittag in Mittelstille: Eine kleine friedliche Gemeinde wurde für ein paar Stunden zum Epizentrum der Eisenbahnfotografie. Auf den Wiesen rund um das Dorf standen Fotografen aus Hannover, Stuttgart, Dresden – und sogar aus Österreich. Kameras im Anschlag, gespannt auf einen ganz besonderen Gast: einen historischen Fotogüterzug, gezogen von einer mächtigen schwarzen Dampflok der Baureihe 50.