Sonderbriefmarke Sonderbriefmarke würdigt 190 Jahre Sekttradition in Sachsen

"Fabrikation moussierender Weine" begann 1836

Tatsächlich kann der Weinanbau auf eine 850 Jahre alte Tradition verweisen. Der Sekt kam später hinzu. 1836 gründeten drei Winzer in Radebeul einen "Actienverein zur Fabrikation moussierender Weine". "Damit legten sie im Elbtal nicht nur den Grundstein für die erste Sektkellerei Sachsens, sondern auch für eine der ältesten Sektmanufakturen Europas", teilte das Staatsweingut mit.