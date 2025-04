Diese konnte man bei der Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Einfach zum Liebhaben – Plüschtiere zum Kuscheln und Sammeln von Plüti“ am Freitagnachmittag erleben. Zum zweiten Mal hintereinander musste eine Eröffnungsveranstaltung ins Treppenhaus des Altbaus verlegt werden, da der eigentlich vorgesehene Film- und Vortragsraum den zahlreich erschienenen Besuchern nicht genügend Platz geboten hätte. Und so sitzen auf Klappstühlen – aber auch auf den mit Sitzpolstern ausgestatteten Stufen der ehernen Holztreppe – Menschen aller Generationen. Die meisten von ihnen sind sehr elegant gekleidet. Eine Ausstellungseröffnung im Deutschen Spielzeugmuseum gilt in Sonneberg offenkundig nicht als Anlass, bei dem man in Jogginghose auftauchen möchte.