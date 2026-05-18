Das Hornsignal eines Postillions oder des herzoglichen Kutschers vom einstigen Weimarer Hof erklang am Sonntagmorgen zur Ausstellungseröffnung in den Museumsräumen nicht. Hingegen bezauberte Almuth Freitag mit schönen Flötenklängen das Ausstellungspublikum. Diese Musik konnte man sich gut bei einer Rast vorstellen, als einst Goethe allein oder auch als Begleiter des Herzogs Carl August mit der Reisekutsche unterwegs war. Zum Internationalen Museumstag war dies ein bedeutungsvoller Beitrag zur forschenden und das Goetheerbe in der Stadt bewahrenden Tätigkeit des städtischen Museums unter der umsichtigen Führung von Museumsleiterin Kathrin Kunze.