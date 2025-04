In einer sehenswerten, weil informativen Sonderausstellung im Gehrener Rathaus zeigt der Heimatgeschichtliche Verein Dokumente, Fotos, Schaustücke und Relikte des Kriegsgeschehens der letzten Kriegstage vor 80 Jahren in der Schobse-Stadt. Im Nachgang zur Ausstellung wird es am 8. Mai im Stadthaussaal ein multimediales Erinnern zu „Krieg und Frieden. 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges. Schicksalstage unserer Stadt“ geben. Zu der am Sonntag eröffneten Sonderausstellung gaben sich die meist älteren Besucher am Nachmittag quasi die Klinke in die Hand.