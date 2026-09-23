„Mühlen sterben leise“ heißt die neue Sonderausstellung, die ab Sonntag im Stadtmuseum Hildburghausen zu sehen sein wird. „Das passt sehr gut“, findet Michael Römhild. Denn die Mühlen sind meist nach und nach Verschwunden, wurden umgebaut oder abgerissen, ohne dass großes Interesse daran bestanden hätte. Den Namen der neuen Ausstellung hat Michael Römhild vom gleichnamigen Buchtitel von Inge Grohmann entliehen. Die Südthüringer Autorin hat selbst viele Jahre in einer ehemaligen Mühle gelebt.