Das Skelett oder der menschliche Torso mit herausnehmbaren Organen, die der Biologielehrer im Unterricht verwendet, um seinen Schülern das Innenleben des Menschen nahezubringen? Überdimensionale Blüten mit akkurat gefertigten Details, die im Unterrichtsfach Mensch-Natur-Technik als Lehrmittel genutzt werden? Zähne, die angehenden Dentisten als Anschauungsmaterial dienen? Die Nutzer solcher Modelle machen sich selten Gedanken, wo die qualitativ hochwertigen Exemplare aus Anatomie, Zoologie und Botanik eigentlich herkommen. Ein großer Teil davon entsteht in der Firma „Somso“ und wird von dort aus in alle Welt versandt.