Erfurt (dpa/th) - Ein kleiner Knick in der Boom-Kurve: Nachdem die Beliebtheit von Camping in Thüringen jahrelang gewachsen ist, hat sie im vergangenen Jahr etwas nachgelassen. Zumindest legen das Zahlen des Landesamts für Statistik nahe. So verzeichneten die 97 Camping-Plätze im Land im vergangenen Jahr 310.000 Ankünfte und etwa 830.000 Übernachtungen. Das seien jeweils 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr gewesen, so die Statistiker.