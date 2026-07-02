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Sommerzeit Für den Urlaub vor der Haustür: Campen in Thüringen

Wer nicht in die Ferne schweifen möchte, kann sein Zelt auch in Thüringen aufschlagen. Was die Statistiker zu Entwicklungen bei der Outdoor-Erholung sagen.

Sommerzeit: Für den Urlaub vor der Haustür: Campen in Thüringen
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Wer für Urlaub nicht in die Ferne reisen möchte, kann sich Erholung auf Thüringer Camping-Plätzen holen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Ein kleiner Knick in der Boom-Kurve: Nachdem die Beliebtheit von Camping in Thüringen jahrelang gewachsen ist, hat sie im vergangenen Jahr etwas nachgelassen. Zumindest legen das Zahlen des Landesamts für Statistik nahe. So verzeichneten die 97 Camping-Plätze im Land im vergangenen Jahr 310.000 Ankünfte und etwa 830.000 Übernachtungen. Das seien jeweils 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr gewesen, so die Statistiker. 

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Insgesamt machte Camping im vergangenen Jahr nur einen kleinen Teil des Tourismus in Thüringen aus: Camping-Plätze verzeichneten demnach 8,0 Prozent aller touristischen Ankünfte und 8,3 Prozent aller Übernachtungen. Durchschnittlich waren die Schlafgelegenheiten auf den Camping-Plätzen zu 15,2 Prozent ausgelastet – bei den Hotels betrug die Auslastungsquote im Durchschnitt 39,9 Prozent.

Für die Auswertung schauten sich die Statistiker nur auf Camping-Plätze zehn und mehr Stellplätzen, Dauer-Camping wurde nicht berücksichtigt.