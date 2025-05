Sommerzauber in Luxemburg: Festivals, kulturelle Schätze und Ausflugstipps für unvergessliche Tage

Kulturelle Vielfalt und Festivalglanz - Luxemburgs sommerliche Event-Highlights

Die Sommermonate in Luxemburg-Stadt und im ganzen Land glänzen mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungskalender, der kulturelle Ausgelassenheit und internationales Flair vereint. Einer der absoluten Höhepunkte jedes Jahr bleibt die Blues'n Jazz Rallye, die für Juli 2025 bereits als musikalisches Highlight gehandelt wird. Dieser Event zieht Musikliebhaber unterschiedlichster Couleur an und verwandelt malerische Straßenzüge wie den Stadtteil Grund, die Oberstadt oder das Petruss-Tal in pulsierende Konzertbühnen. Renommierte Künstler und aufstrebende Nachwuchstalente sorgen auf zahlreichen Open-Air-Bühnen für Rhythmus, der in die Beine geht - das Ganze vor dem unvergleichlichen Ambiente der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Altstadt.