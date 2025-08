Sommerwetter: Rückkehr des Sommers zum Ferienende

Bislang waren die Sommerferien für viele Menschen in den drei Bundesländern ins Wasser gefallen. Alleine in Sachsen waren im Juli 117 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen und damit 70 Prozent mehr als im Mittel der Vergleichsperiode von 1961 bis 1990. An 15 bis 20 Tagen hatte es laut DWD geregnet.