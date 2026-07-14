Sommerwetter in Bayern: Hitze und Gewitter – mancherorts Unwettergefahr

In Südbayern gibt es am Dienstag teils Sonne, teils auch dichtere Wolken, bei Höchstwerten von 27 bis 30 Grad. Schon in der Früh und am Vormittag kommen aber von Westen im Alpenvorland und an den Alpen einzelne teils kräftige Gewitter auf. Am Nachmittag nimmt das Gewitter- und Unwetterrisiko laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nochmals zu. Dann drohen Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen, vereinzelt auch orkanartige Böen. Erst in der Nach zum Mittwoch sollen die Gewitter langsam nachlassen.