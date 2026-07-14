Sommerwetter in Bayern Gewitter in Mittelfranken und Oberpfalz

München (dpa/lby) - In Franken und der Oberpfalz sind die erwarteten Gewitter eingetroffen. Im Raum Nürnberg gab es nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken mehrere Einsätze. Einen Überblick über die Schäden hatten die Beamten zunächst nicht. Bei Erlangen stürzten einige Bäume um. Auch in der Oberpfalz zogen Gewitter durch, unter anderem über Regensburg. Dort waren laut Polizei keine gravierenden Schäden bekannt.