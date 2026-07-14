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Sommerwetter in Bayern Gewitter in Mittelfranken und Oberpfalz

Die Hitze des Tages entlädt sich in Teilen Bayerns in Gewittern. Zunächst sind keine größeren Schäden bekannt.

München (dpa/lby) - In Franken und der Oberpfalz sind die erwarteten Gewitter eingetroffen. Im Raum Nürnberg gab es nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken mehrere Einsätze. Einen Überblick über die Schäden hatten die Beamten zunächst nicht. Bei Erlangen stürzten einige Bäume um. Auch in der Oberpfalz zogen Gewitter durch, unter anderem über Regensburg. Dort waren laut Polizei keine gravierenden Schäden bekannt.

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Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor Unwetterwarnungen für die drei fränkischen Regierungsbezirke und die Oberpfalz ausgegeben. Demnach waren am Abend schwere Gewitter der Stufe drei von vier möglich - mit Gefahr durch Blitze, umstürzende Bäume, Hagel und überflutete Keller. Am späteren Abend sollten die Gewitter abklingen. Für Mittwoch ist ruhigeres Wetter angesagt.