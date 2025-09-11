Mit seinem Tritthocker „Günther“ ist Thomas Hartmann von der gleichnamigen Schreinerei in Walldorf sogar auf Amazon aktiv. Hier bietet er seine kleinen Möbelstücke für einen stolzen Preis an – das laufe mal besser, aber auch gerne mal schleppend, wie er verrät. Wenn er nur die Möglichkeit hätte, jemanden im Betrieb nur für dieses Geschäft einzustellen, das wäre schon ein gewaltiger Schritt nach vorne, aber bei einem mittelständischen Unternehmen wie seinem, ergäbe das einfach keinen Sinn.