Die älteste Brauerei des Thüringerwaldes – diese gängige Werbebotschaft der Schwarzbacher – bucht Sven Gregor am Dienstagmorgen sogleich auf die Haben-Seite des Landkreises. Zusammen mit Dingsleben sei die Brauerei ein „Alleinstellungsmerkmal für Hildburghausen“, meint der Landrat. Und genau das „müssen wir uns erhalten.“ Man darf also annehmen, dass die Kreisverwaltung – soweit es in ihrer Macht steht – den Bierbrauern bei stürmischer See zur Seite stehen wird. Das ist die Botschaft nach der ersten Station bei der ersten Sommertour von Sven Gregor.