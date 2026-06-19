Keine Tragik ohne glückliche Fügung: Weil am fürstlichen Schlosskasten der Heidecksburg gebaut wird, muss das Rudolstädter Sommertheater in diesem Jahr auf die Park-Areale der Landessportschule Bad Blankenburg umziehen. Ein idyllisches Plätzchen, wie sich alsbald herausstellt. Mit großzügiger Bühne und gewohnter Zuschauerempore. Kaum einer kennt diesen schönen Ort am Eingang des Schwarzatals, der doch so wunderbar in der Landschaft liegt. Das Theater erweist sich nebenbei als Weltentdecker – und sei es in der kleinen Thüringer Provinz.